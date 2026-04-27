Россия в феврале вдвое увеличила импорт шоколада из Италии

Россия в феврале почти вдвое в годовом выражении увеличила импорт шоколада из Италии - до 4,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале почти вдвое в годовом выражении увеличила импорт шоколада из Италии - до 4,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли из Италии шоколад на 4,6 миллиона евро против 2,5 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении. В результате Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада на российский рынок среди стран ЕС, месяцем ранее она была на четвертом месте. В топ-3 также вошли Германия (13,9 миллиона евро) и Бельгия (5,1 миллиона евро). При этом в целом сумма российского импорта шоколада из Евросоюза сократилась в феврале на 13,9% в годовом выражении - до 32,9 миллиона евро.

