https://1prime.ru/20260427/rossijane-869460742.html

Россияне смогут без визы посетить 86 стран мира

2026-04-27T07:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869460742.jpg?1777263387

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира, например Бразилию, Вьетнам, Марокко и ЮАР, а в еще 38 стран доступен упрощенный въезд, в том числе в Египет, Индию, Кению и Южную Корею, рассказали РИА Новости аналитики "Корпорэйт Трэвел". "Россияне могут посетить 86 стран мира без оформления визы. Среди них: Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР и многие другие… Еще 38 стран доступны россиянам по упрощенной системе въезда - через электронную визу или визу по прибытии. Среди них: Египет, Индия, Индонезия, Камбоджа, Кения, Мексика, Танзания, Южная Корея и другие", - рассказали в компании. Там добавили, что для безвизового въезда достаточно иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после окончания поездки, и соблюдать разрешенный срок пребывания. Иногда могут запросить обратный билет, бронь отеля или подтверждение наличия финансов. Электронная виза оформляется заранее онлайн, главное дождаться подтверждения. Виза по прибытии оформляется в аэропорту или на пограничном пункте въезда. Кроме названных выше стран, россияне могут без оформления визы попасть в соседние Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На Ближнем Востоке - в Катар, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестину, а с 11 мая 2026 года еще и в Саудовскую Аравию. Среди стран Восточной и Юго-Восточной Азии для безвизового въезда также доступны Монголия, Лаос, Малайзия, Шри-Ланка (понадобится электронное разрешение на въезд), Бруней, Мьянма и Филиппины. В Африке: Ангола, Ботсвана, Гамбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Намибия, Тунис, Эсватини, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Сейшелы (понадобится электронное разрешение на въезд). На американском континенте без визы можно посетить Аргентину, Боливию, Венесуэлу, Доминику, Доминикану, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайку и еще 14 маленьких островных государств. В Океании доступны Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Самоа, Тонга, Фиджи и Тувалу. А в Европе - Босния и Герцеговина и Черногория. По упрощенной схеме российские туристы могут въехать, кроме уже упомянутых стран, в Индонезию, Израиль, Бангладеш, Мексику, Албанию, Алжир, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран (только через туроператоров), Пакистан. Из менее привычных стран - в Бенин, Бурунди, Бутан, Восточный Тимор, Джибути, Замбию, Камбоджу, Коморы, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Науру, Непал, Папуа-Новую Гвинею, Пакистан, Руанду, Сенегал, Суринам, Танзанию, Того, Тринидад и Тобаго, Уганду и Эфиопию. Электронная виза понадобится и в Сингапуре, если вы собираетесь быть там больше 96 часов. В рамках этого срока в стране можно находиться без визы на условиях транзитного режима. "У россиян по-прежнему сохраняется широкий выбор направлений для отдыха и деловых поездок. Для путешествий во время майских праздников и сезона летних отпусков я бы рекомендовала страны, куда выполняются прямые рейсы российских авиакомпаний. В первую очередь это Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Гонконг, Индия и Сейшелы", - отметила генеральный директор "Корпорэйт Трэвел" Елена Боровая. МИД России 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Кроме того, с 11 февраля действует аналогичная рекомендация для Кубы на фоне чрезвычайной ситуации с топливом в стране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, вьетнам, индия, индонезия, мид, мид рф