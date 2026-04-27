"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде

"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде - 27.04.2026, ПРАЙМ

"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде

Госкорпорация "Ростех" и "Белаз" открыли в Москве предприятие по производству карьерных самосвалов на водороде и беспилотных систем управления горной техникой,... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T16:21+0300

2026-04-27T16:21+0300

2026-04-27T16:21+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" и "Белаз" открыли в Москве предприятие по производству карьерных самосвалов на водороде и беспилотных систем управления горной техникой, сообщает "Ростех". "Госкорпорация "Ростех" и белорусский гигант по производству карьерных самосвалов "Белаз" открыли в Москве совместное предприятие (СП) "Роблекс". Компания займется созданием и внедрением на российском рынке инновационных карьерных самосвалов на водородном топливе, а также беспилотных систем управления горной техникой", - говорится в сообщении. Учредителями СП стали дочерняя структура "Ростеха" – "РТ-Развитие бизнеса" - и белорусский разработчик "ИнДев Солюшенс". Предприятие будет выпускать два вида техники. Первый - беспилотный самосвал Белаз-7513R грузоподъемностью 130 тонн, оснащенный системами машинного зрения, лидарами и централизованным диспетчерским управлением. Такая машина позволит вести круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, снижая простои и износ шин. Еще один проект - водородный самосвал на базе Белаз-7530 грузоподъемностью 220 тонн, который будет оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях. "Главное назначение нового предприятия – обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными, высокоавтоматизированными решениями, способными снизить эксплуатационные расходы, углеродный след и повысить безопасность работ на карьерах", – прокомментировал заместитель генерального директора "Ростеха" Дмитрий Леликов.

бизнес, технологии, россия, москва, ростех, белаз