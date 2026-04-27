Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/samosval-869478311.html
"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде
2026-04-27T16:21+0300
экономика
бизнес
технологии
россия
москва
ростех
белаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869478217_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ef84d874e971c783a993fa3e0e92a42b.jpg
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869478217_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1c245ef46bd363a9c3080ff713269b2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:21 27.04.2026
 
"Ростех" и "Белаз" открыли в Москве производство самосвалов на водороде

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ"
Карьерный самосвал БеЛАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Карьерный самосвал "БеЛАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" и "Белаз" открыли в Москве предприятие по производству карьерных самосвалов на водороде и беспилотных систем управления горной техникой, сообщает "Ростех".
"Госкорпорация "Ростех" и белорусский гигант по производству карьерных самосвалов "Белаз" открыли в Москве совместное предприятие (СП) "Роблекс". Компания займется созданием и внедрением на российском рынке инновационных карьерных самосвалов на водородном топливе, а также беспилотных систем управления горной техникой", - говорится в сообщении.
Учредителями СП стали дочерняя структура "Ростеха" – "РТ-Развитие бизнеса" - и белорусский разработчик "ИнДев Солюшенс".
Предприятие будет выпускать два вида техники. Первый - беспилотный самосвал Белаз-7513R грузоподъемностью 130 тонн, оснащенный системами машинного зрения, лидарами и централизованным диспетчерским управлением. Такая машина позволит вести круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, снижая простои и износ шин.
Еще один проект - водородный самосвал на базе Белаз-7530 грузоподъемностью 220 тонн, который будет оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях.
"Главное назначение нового предприятия – обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными, высокоавтоматизированными решениями, способными снизить эксплуатационные расходы, углеродный след и повысить безопасность работ на карьерах", – прокомментировал заместитель генерального директора "Ростеха" Дмитрий Леликов.
ЭкономикаБизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАРостехБелАз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала