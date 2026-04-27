https://1prime.ru/20260427/sber-869484360.html

Страховые компании Сбера упростили выплаты пострадавшим от непогоды

Страховые компании Сбера упростили выплаты пострадавшим от непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ

Страховые компании Сбера упростили выплаты пострадавшим от непогоды

Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — будут производить выплаты россиянам, пострадавшим от непогоды, в упрощенном порядке. Об | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T18:10+0300

2026-04-27T18:10+0300

2026-04-27T18:10+0300

экономика

финансы

бизнес

банки

сберстрахование жизни

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852576_0:92:3314:1956_1920x0_80_0_0_991087b63c8845e3d40b23af9134eca8.jpg

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — будут производить выплаты россиянам, пострадавшим от непогоды, в упрощенном порядке. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе страховых кредитной организации. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны). Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов. Заявить о страховом случае можно в "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Клиенты "СберСтрахования жизни" также могут сообщить о страховом случае на сайте компании в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, сберстрахование жизни