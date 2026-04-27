На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля" - 27.04.2026, ПРАЙМ
На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"
На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля" - 27.04.2026, ПРАЙМ
На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"
Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T10:05+0300
2026-04-27T10:05+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила торговая площадка. &quot;На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром производства &quot;Норникеля&quot;. В ходе торгов на Петербургской бирже было реализовано 100 килограммов серебра в гранулах на сумму 23,5 миллиона рублей&quot;, - говорится в сообщении.Сделка состоялась на условиях "самовывоз автотранспортом", а базисом поставки стал склад аффинажного завода "Красцветмет", уточняется в релизе. По словам управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева, сделка с серебром стала очередным шагом в развитии биржевой торговли металлами производства "Норникеля" на российской товарной площадке. Ранее на площадке были реализованы золото и серебро в слитках, а включение гранулированных драгоценных металлов позволяет увеличить круг участников торгов. "Биржевые торги драгметаллами были запущены в октябре 2025 года и продолжают развиваться. Мы работаем над повышением ликвидности этого рынка и рассчитываем на увеличение объема торгов и расширение линейки торгуемых товаров, что позволит в будущем сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на золото, серебро, платину и другие драгметаллы", - приводятся его слова в релизе. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
норникель, санкт-петербургская биржа, серебро
Экономика, Норникель, Санкт-Петербургская биржа, серебро
10:05 27.04.2026
 
На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"

Первые 100 кг серебра в гранулах производства "Норникеля" продали на Петербургской бирже

Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила торговая площадка.

"На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром производства "Норникеля". В ходе торгов на Петербургской бирже было реализовано 100 килограммов серебра в гранулах на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Сделка состоялась на условиях "самовывоз автотранспортом", а базисом поставки стал склад аффинажного завода "Красцветмет", уточняется в релизе.
По словам управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева, сделка с серебром стала очередным шагом в развитии биржевой торговли металлами производства "Норникеля" на российской товарной площадке. Ранее на площадке были реализованы золото и серебро в слитках, а включение гранулированных драгоценных металлов позволяет увеличить круг участников торгов.
"Биржевые торги драгметаллами были запущены в октябре 2025 года и продолжают развиваться. Мы работаем над повышением ликвидности этого рынка и рассчитываем на увеличение объема торгов и расширение линейки торгуемых товаров, что позволит в будущем сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на золото, серебро, платину и другие драгметаллы", - приводятся его слова в релизе.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
 
ЭкономикаНорникельСанкт-Петербургская биржасеребро
 
 
