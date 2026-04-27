https://1prime.ru/20260427/serebro-869465649.html

На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"

На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля" - 27.04.2026, ПРАЙМ

На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"

Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T10:05+0300

2026-04-27T10:05+0300

2026-04-27T10:05+0300

экономика

норникель

санкт-петербургская биржа

серебро

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/80/841348020_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_de006ad4fdb72775ed2a5ed9a9bd393a.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила торговая площадка. "На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром производства "Норникеля". В ходе торгов на Петербургской бирже было реализовано 100 килограммов серебра в гранулах на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Сделка состоялась на условиях "самовывоз автотранспортом", а базисом поставки стал склад аффинажного завода "Красцветмет", уточняется в релизе. По словам управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева, сделка с серебром стала очередным шагом в развитии биржевой торговли металлами производства "Норникеля" на российской товарной площадке. Ранее на площадке были реализованы золото и серебро в слитках, а включение гранулированных драгоценных металлов позволяет увеличить круг участников торгов. "Биржевые торги драгметаллами были запущены в октябре 2025 года и продолжают развиваться. Мы работаем над повышением ликвидности этого рынка и рассчитываем на увеличение объема торгов и расширение линейки торгуемых товаров, что позволит в будущем сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на золото, серебро, платину и другие драгметаллы", - приводятся его слова в релизе. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норникель, санкт-петербургская биржа, серебро