На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром "Норникеля"
2026-04-27T10:05+0300
экономика
норникель
санкт-петербургская биржа
серебро
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Первые 100 килограммов серебра в гранулах, произведенные "Норникелем", были проданы в ходе торгов на Петербургской бирже за 23,5 миллиона рублей, сообщила торговая площадка. "На Петербургской бирже состоялась первая сделка с серебром производства "Норникеля". В ходе торгов на Петербургской бирже было реализовано 100 килограммов серебра в гранулах на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Сделка состоялась на условиях "самовывоз автотранспортом", а базисом поставки стал склад аффинажного завода "Красцветмет", уточняется в релизе. По словам управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева, сделка с серебром стала очередным шагом в развитии биржевой торговли металлами производства "Норникеля" на российской товарной площадке. Ранее на площадке были реализованы золото и серебро в слитках, а включение гранулированных драгоценных металлов позволяет увеличить круг участников торгов. "Биржевые торги драгметаллами были запущены в октябре 2025 года и продолжают развиваться. Мы работаем над повышением ликвидности этого рынка и рассчитываем на увеличение объема торгов и расширение линейки торгуемых товаров, что позволит в будущем сформировать репрезентативные индикаторы рыночной цены на золото, серебро, платину и другие драгметаллы", - приводятся его слова в релизе. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
Экономика, Норникель, Санкт-Петербургская биржа, серебро
