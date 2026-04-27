Shell подписала соглашение о покупке канадской ARC Resource
2026-04-27T20:36+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Компания Shell подписала окончательное соглашение о покупке канадской энергетической компании ARC Resources за 16,4 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. "Компания Shell подписала окончательное соглашение о приобретении ARC Resources", - говорится в сообщении. Ожидается, что покупка будет завершена во второй половине 2026 года после получения разрешений от регуляторов и акционеров. В презентации к этой сделке уточняется, что ее общая сумма составит 16,4 миллиарда долларов. Кроме того, по словам главы Shell Ваэля Савана, эта сделка позволяет компании закрепить статус Канады как одного из ключевых регионов своего присутствия. "ARC - это высококачественный производитель с низкой себестоимостью добычи и низким уровнем углеродной интенсивности в сланцевом бассейне Монтни. Эта сделка дополняет наше присутствие в Канаде и укрепляет ресурсную базу компании на десятилетия вперед", - приводятся в сообщении слова главы Shell. Компания ожидает, что сделка позволит увеличить темпы роста добычи с 1% до 4% и поможет поддержать добычу жидких углеводородов на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2030 году. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 85 тысяч сотрудников.
