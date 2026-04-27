Shell подписала соглашение о покупке канадской ARC Resource - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260427/shell-869486603.html
Shell подписала соглашение о покупке канадской ARC Resource
Shell подписала соглашение о покупке канадской ARC Resource
энергетика
мировая экономика
канада
shell
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_0:19:769:451_1920x0_80_0_0_33559570860159ed7c8bbe6501f903b7.jpg
https://1prime.ru/20260426/sanktsii-869453261.html
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_35:0:718:512_1920x0_80_0_0_6592d4f52e55c7c3dd63639b8e3aee6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© Фото : Shell Логотип компании Shell
Логотип компании Shell - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Логотип компании Shell . Архивное фото
© Фото : Shell
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Компания Shell подписала окончательное соглашение о покупке канадской энергетической компании ARC Resources за 16,4 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
"Компания Shell подписала окончательное соглашение о приобретении ARC Resources", - говорится в сообщении. Ожидается, что покупка будет завершена во второй половине 2026 года после получения разрешений от регуляторов и акционеров.
В презентации к этой сделке уточняется, что ее общая сумма составит 16,4 миллиарда долларов.
Кроме того, по словам главы Shell Ваэля Савана, эта сделка позволяет компании закрепить статус Канады как одного из ключевых регионов своего присутствия.
"ARC - это высококачественный производитель с низкой себестоимостью добычи и низким уровнем углеродной интенсивности в сланцевом бассейне Монтни. Эта сделка дополняет наше присутствие в Канаде и укрепляет ресурсную базу компании на десятилетия вперед", - приводятся в сообщении слова главы Shell.
Компания ожидает, что сделка позволит увеличить темпы роста добычи с 1% до 4% и поможет поддержать добычу жидких углеводородов на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2030 году.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 85 тысяч сотрудников.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана
Вчера, 17:33
 
ЭнергетикаМировая экономикаКАНАДАShell
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала