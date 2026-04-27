Экономист объяснил, какие скидки способны разорить покупателя

Экономист объяснил, какие скидки способны разорить покупателя - 27.04.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, какие скидки способны разорить покупателя

Скидки в розничной торговле — это не случайное снижение цен, а целенаправленный инструмент, опирающийся на принципы поведенческой экономики и психологии... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T02:02+0300

2026-04-27T02:02+0300

2026-04-27T02:02+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Скидки в розничной торговле — это не случайное снижение цен, а целенаправленный инструмент, опирающийся на принципы поведенческой экономики и психологии потребителей. Однако заманчивые предложения могут привести не к экономии, а к перерасходу бюджета. О том, какие скидки таят в себе опасность и как не попасться на уловки маркетологов, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.По словам эксперта, учёные объясняют привлекательность скидок эффектом "якорения": исходная цена становится референтной точкой, а скидка воспринимается как значительная выгода. Нейробиологи отмечают активацию центра дофаминового вознаграждения в мозгу при объявлении о снижении цены — аналогично реакции на выигрыш. Однако данные исследований показывают, что в отдельных случаях базовые цены могут быть завышены недобросовестными предпринимателями заранее, минимизируя реальную экономию для потребителя."Мы с вами не будем чаще пачкать одежду только потому, что на стиральный порошок скидка, но наш мозг устроен таким образом, что мы с большим удовольствием купим 4 персика за 80 рублей, чем один за 25, даже если съедим мы всего половинку этого персика. И вот тут скрыта главная опасность скидок — люди покупают лишнее или совсем ненужное под воздействием страха упущенной выгоды", — пояснил Перепелкин.Осознанное потребление — самый действенный способ не прогореть на распродажах, но большая часть товаров на скидках продаётся в рамках так называемых импульсных покупок. Обратный отсчёт сроков распродажи, яркие рекламные материалы, выгодные промо-упаковки, подарки, лотереи, привлечение звёзд — лишь часть арсенала для поддержки скидок как основного инструмента стимулирования сбыта.Чтобы не попасться на привлекательные обещания, эксперт советует сохранять холодный разум: составлять и придерживаться списка покупок согласно бюджетным возможностям, верифицировать цены через агрегаторы и маркетплейсы, изучать исторические данные о цене. При значительных тратах применять правило 24-часовой отсрочки для принятия взвешенного решения, игнорировать активное промо — таймеры, "ограниченный запас", моду и другие триггеры. Рациональный подход превращает распродажи в инструмент оптимизации бюджета, а эмоциональная нестабильность — в источник перерасхода.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, скидки в магазинах