СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне критиковал администрацию Трампа

СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне критиковал администрацию Трампа - 27.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне критиковал администрацию Трампа

Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за отказ от помощи... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T06:03+0300

2026-04-27T06:03+0300

2026-04-27T06:03+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за отказ от помощи Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях. "(Подозреваемый Коул - ред.) Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась", - пишет издание. По его данным, Аллен, в частности, грубо раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле. Кроме того, как пишет газета, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору финансирования для украинских войск. В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения. Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.

сша

украина

вашингтон

общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, джей ди вэнс, new york post