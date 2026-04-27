СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне критиковал администрацию Трампа
2026-04-27T06:03+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за отказ от помощи Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях.
"(Подозреваемый Коул - ред.) Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась", - пишет издание.
По его данным, Аллен, в частности, грубо раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле.
Кроме того, как пишет газета, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору финансирования для украинских войск.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
