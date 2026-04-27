Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании авиарейсов, не исключены отмены, сообщили в министерстве транспорта России. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T16:40+0300
москва
Минтранс не исключил отмены авиарейсов из-за снегопада в Москве
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании авиарейсов, не исключены отмены, сообщили в министерстве транспорта России.
Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в Москве
за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Он также сообщал, что в понедельник в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.
"Непростые метеоусловия (с тенденцией на ухудшение), ожидающиеся в течение пары дней в Москве и области, могут влиять на работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможные корректировки связаны с необходимостью чистки спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.
