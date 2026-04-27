https://1prime.ru/20260427/sud-869482288.html

Суд отказался взыскать два миллиона рублей с личной помощницы Блиновской

2026-04-27T18:13+0300

происшествия

финансы

общество

москва

елена блиновская

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_82a94d78c846f88eae77f8e261d1735d.jpg

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 2 миллионов рублей с Марины Ростовой, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Финуправляющий Мария Ознобихина просила признать незаконными платежи Блиновской в пользу Ростовой на эту сумму и обязать ответчицу вернуть деньги в конкурсную массу должника. Ростова сообщила суду, что исполняла функции личной помощницы, в частности, занималась бронированием отелей, организацией мероприятий и логистикой членов семьи. По ее словам, расходование денежных средств по назначению доказывается представленной в суд перепиской с контрагентами в мессенджерах. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

