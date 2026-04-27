Суд отказался взыскать два миллиона рублей с личной помощницы Блиновской
2026-04-27T18:13+0300
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 2 миллионов рублей с Марины Ростовой, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Финуправляющий Мария Ознобихина просила признать незаконными платежи Блиновской в пользу Ростовой на эту сумму и обязать ответчицу вернуть деньги в конкурсную массу должника. Ростова сообщила суду, что исполняла функции личной помощницы, в частности, занималась бронированием отелей, организацией мероприятий и логистикой членов семьи. По ее словам, расходование денежных средств по назначению доказывается представленной в суд перепиской с контрагентами в мессенджерах. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд отклонил иск финуправляющего Блиновской к личной помощнице "королевы марафонов"
