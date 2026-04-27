Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд дал девять лет колонии экс-гендиректору компании дочки "Роснано" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Суд дал девять лет колонии экс-гендиректору компании дочки "Роснано"
Суд дал девять лет колонии экс-гендиректору компании дочки "Роснано"
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии Бориса Галкина, экс-гендиректора компании "Пластик-лоджик" - дочерней компании "Роснано", за растрату 6,5 миллиарда рублей средств АО "Роснано" под видом создания "гибкого" планшета, сообщили РИА Новости в суде.
"Гагаринский районный суд города Москвы 27 апреля 2026 года признал Галкина Бориса Юрьевича виновным в растрате в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии общего режима со штрафом в размере свыше 15 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Кроме того, суд взыскал более 6,5 миллиарда рублей с осужденного в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.
В июле прошлого года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора "Пластик Лоджик" (дочерняя компания "Роснано") Бориса Галкина о растрате денег "Роснано" в размере более шести миллиардов рублей.
По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021-го занимающий пост заместителя председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "Пластик Лоджик"), Галкин и ряд неустановленных лиц растратили 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячу рублей под видом организации производства гибких планшетов. Эти деньги они перечислили группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом соучастники не собирались строить технологические цепочки и развивать новые производства в сфере нанотехнологий на территории России, отмечала Генпрокуратура.
С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию. Тычинин и Удальцов объявлены в розыск и заочно арестованы, указывается в материалах суда.
