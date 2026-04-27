В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света
2026-04-27T21:39+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения, сообщили "Россети Московский регион". "На данный момент обесточенными остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Московской области. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что специалисты к вечеру восстановили электроснабжение более 70% потребителей. Оно было нарушено мощным циклоном с аномальным снегопадом и ветром с порывами до 23 метров в секунду. В ходе работ энергетики отремонтировали большую часть поврежденных линий электропередачи, убрали с проводов 150 деревьев, упавших из пределов охранных зон линий электропередачи (ЛЭП). В работах задействованы 206 бригад в составе 781 человека и 198 единиц спецтехники. Задействуются дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ), всего их привлечено 130.
