В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света - 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T21:39+0300
21:39 27.04.2026
 
"Россети": несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья остаются без света

Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения, сообщили "Россети Московский регион".
"На данный момент обесточенными остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Московской области. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что специалисты к вечеру восстановили электроснабжение более 70% потребителей. Оно было нарушено мощным циклоном с аномальным снегопадом и ветром с порывами до 23 метров в секунду.
В ходе работ энергетики отремонтировали большую часть поврежденных линий электропередачи, убрали с проводов 150 деревьев, упавших из пределов охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).
В работах задействованы 206 бригад в составе 781 человека и 198 единиц спецтехники. Задействуются дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ), всего их привлечено 130.
