В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света

В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света - 27.04.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без света

Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T21:39+0300

2026-04-27T21:39+0300

2026-04-27T21:39+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения, сообщили "Россети Московский регион". "На данный момент обесточенными остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Московской области. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что специалисты к вечеру восстановили электроснабжение более 70% потребителей. Оно было нарушено мощным циклоном с аномальным снегопадом и ветром с порывами до 23 метров в секунду. В ходе работ энергетики отремонтировали большую часть поврежденных линий электропередачи, убрали с проводов 150 деревьев, упавших из пределов охранных зон линий электропередачи (ЛЭП). В работах задействованы 206 бригад в составе 781 человека и 198 единиц спецтехники. Задействуются дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ), всего их привлечено 130.

московская область

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область