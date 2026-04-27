В Москве стоимость поездки на такси выросла вдвое из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
В Москве стоимость поездки на такси выросла вдвое из-за непогоды
Стоимость поездки на такси в некоторых районах столицы утром в понедельник выросла в два и более раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. | 27.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Стоимость поездки на такси в некоторых районах столицы утром в понедельник выросла в два и более раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, по состоянию на 8.34 мск уехать на такси в центр Москвы из Юго-Западного и Таганского районов, а также из Коммунарки и ВДНХ стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в эти же дни в обычную погоду. "Коэффициент высокого спроса: х2,5… 2 из 100 машины свободно; 297 хотят уехать", - говорится в приложении "Яндекс Go" в разделе детализации цены поездки. Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Он также сообщал, что в понедельник в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.
Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы выросла в 2 раза из-за снегопада

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Стоимость поездки на такси в некоторых районах столицы утром в понедельник выросла в два и более раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, по состоянию на 8.34 мск уехать на такси в центр Москвы из Юго-Западного и Таганского районов, а также из Коммунарки и ВДНХ стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в эти же дни в обычную погоду.
"Коэффициент высокого спроса: х2,5… 2 из 100 машины свободно; 297 хотят уехать", - говорится в приложении "Яндекс Go" в разделе детализации цены поездки.
Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Он также сообщал, что в понедельник в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.
 
