В Москве стоимость поездки на такси выросла вдвое из-за непогоды

Стоимость поездки на такси в некоторых районах столицы утром в понедельник выросла в два и более раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T09:05+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Стоимость поездки на такси в некоторых районах столицы утром в понедельник выросла в два и более раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, по состоянию на 8.34 мск уехать на такси в центр Москвы из Юго-Западного и Таганского районов, а также из Коммунарки и ВДНХ стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в эти же дни в обычную погоду. "Коэффициент высокого спроса: х2,5… 2 из 100 машины свободно; 297 хотят уехать", - говорится в приложении "Яндекс Go" в разделе детализации цены поездки. Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Он также сообщал, что в понедельник в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.

