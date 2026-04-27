Time назвал десять самых влиятельных организаций в сфере ИИ в 2026 году - 27.04.2026, ПРАЙМ
Time назвал десять самых влиятельных организаций в сфере ИИ в 2026 году
20:00 27.04.2026
 
Time назвал десять самых влиятельных организаций в сфере ИИ в 2026 году

Time: OpenAI, Alibaba и Amazon вошли в 10 самых влиятельных компаний в сфере ИИ

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. OpenAI, Alibaba и Amazon, а также ряд других компаний вошли в список 10 самых влиятельных организаций в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2026 году по версии журнала Time.
OpenAI, как отмечает издание, по-прежнему остается компанией, задающей темп внедрения искусственного интеллекта, с охватом, который распространяется на потребителей, разработчиков и предприятия. В марте OpenAI завершила раунд финансирования, по итогам которого ее оценка составила 852 миллиарда долларов. Число еженедельных пользователей ChatGPT превышает 900 миллионов человек.
Менее чем за три года китайская технологическая компания Alibaba стала доминирующей силой в сфере искусственного интеллекта, отмечает Time. Количество скачиваний ИИ-модели с открытым кодом Qwen превысило отметку в 1 миллиард. Это семейство моделей с открытым кодом стало самым популярным в мире, популярность Qwen выходит далеко за пределы Китая.
Онлайн-ритейлер Amazon на данный момент становится одним из ключевых игроков в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. В конце прошлого года компания запустила проект Rainier - один из крупнейших вычислительных кластеров для ИИ, в котором используется почти 500 тысяч специально разработанных компанией чипов Trainium2.
Как указывает Time, разработанный ByteDance ИИ-ассистент Duobao в период Лунного Нового года преодолел отметку в 100 миллионов ежедневных пользователей, количество еженедельных пользователей превышает 155 миллионов человек. Благодаря Duobao Китай стал одной из первых стран, где ИИ-ассистент используется в массовых масштабах, добавляет Time.
Кроме того, в список вошла китайская Zhipu. Она стала первой занимающейся созданием больших языковых моделей (LLM) компанией в КНР, которая провела первичное публичное размещение акций в Гонконге. Модель GLM-5, созданная Zhipu, по некоторым параметрам обогнала Gemini 3 Pro, указывает издание. Она также работает на основе процессоров Huawei.
Time также включила в список такие компании, как Meta (запрещена в России как экстремистская), Anthropic, Mistral и Hugging Face.
Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника за использование ИИ
