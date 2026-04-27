Жителя Томска арестовали за телефонные мошенники

2026-04-27T07:34+0300

КЕМЕРОВО, 27 апр – ПРАЙМ. Жителя Томска, организовавшего в Кемеровской области узел связи для телефонных мошенников, арестовали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Кемеровской области получили информацию о причастности ранее судимого 19-летнего жителя Томска к киберпреступлениям. Полицейские с оперативниками регионального УФСБ задержали молодого человека. В арендованной квартире в Кемерове были проведены обыски и изъято оборудование, которое использовалось для совершения преступлений в отношении граждан. "В ходе первоначальных следственных действий установлено, что злоумышленник приехал в Кемерово, подключил два сим-бокса и занимался их техническим обслуживанием, предоставляя доступ другим участникам преступной схемы. Они осуществляли дистанционное хищение денежных средств граждан России. Установлены шесть потерпевших, которым причинен ущерб на сумму около 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области предъявили задержанному обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы. "По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.

