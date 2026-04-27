https://1prime.ru/20260427/toplivo-869473943.html
Петербургская биржа сократила лимит снижения цен на бензин и дизель
2026-04-27T14:04+0300
торги
рынок
санкт-петербургская биржа
дизельное топливо
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Петербургская биржа с 27 апреля сократила лимит одномоментного снижения цен на торгах бензином и дизельным топливом, следует из сообщения биржи участникам торгов. Так, шаг понижения биржевой цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, межсезонное и летнее дизтопливо в ходе торгов снижен до 3%. Ранее предельный шаг снижения цены составлял 5%. При этом шаг повышения цены для этих видов топлива сохранен на уровне 0,01%. Ранее весной Петербургская биржа уже дважды пересматривала подобные правила торгов. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
