Петербургская биржа сократила лимит снижения цен на бензин и дизель

2026-04-27T14:04+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Петербургская биржа с 27 апреля сократила лимит одномоментного снижения цен на торгах бензином и дизельным топливом, следует из сообщения биржи участникам торгов. Так, шаг понижения биржевой цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, межсезонное и летнее дизтопливо в ходе торгов снижен до 3%. Ранее предельный шаг снижения цены составлял 5%. При этом шаг повышения цены для этих видов топлива сохранен на уровне 0,01%. Ранее весной Петербургская биржа уже дважды пересматривала подобные правила торгов. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

