ФАС не поддержала новую нацмодель торговли, разработанную Минпромторгом - 27.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260427/torgovlya-869476497.html
ФАС не поддержала новую нацмодель торговли, разработанную Минпромторгом
ФАС не поддержала новую нацмодель торговли, разработанную Минпромторгом - 27.04.2026, ПРАЙМ
ФАС не поддержала новую нацмодель торговли, разработанную Минпромторгом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считает текущий | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T15:23+0300
2026-04-27T15:23+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считает текущий баланс на рынке рабочим, заявила замглавы службы Адиля Вяселева на сессии РИФ в Сколково. "Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов", - сказала она. Ведомство считает, что текущий баланс на рынке работает - деятельность маркетплейсов успешно регулируется законом о защите конкуренции и добровольными обязательствами по меморандуму, подписанному крупнейшими платформами 11 ноября прошлого года. "Торговыми сетями при этом ставится вопрос о выравнивании требований к осуществлению деятельности торговых сетей и маркетплейсов. И речь идет о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на маркетплейсы либо снять ограничения для торговых сетей. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, модель, которую мы обсуждаем сегодня, сводится в большей степени к ужесточению", - добавила Вяселева. Минпромторг РФ в ноябре подготовил ряд предложений в рамках новой национальной модели торговли для выравнивания конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, предполагается распространить запрет на посреднические договоры для торговой сети и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, который также выступал на РИФ, назвал среди инициатив для маркетплейсов в частности, запрет на предоставление скидок без согласия продавца, запрет навязывать продавцам условия, ограничивающие их сотрудничество с другими площадками.
15:23 27.04.2026
 
ФАС не поддержала новую нацмодель торговли, разработанную Минпромторгом

ФАС не поддержала разработанную Минпромторгом национальную модель торговой деятельности

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считает текущий баланс на рынке рабочим, заявила замглавы службы Адиля Вяселева на сессии РИФ в Сколково.
"Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов", - сказала она.
Ведомство считает, что текущий баланс на рынке работает - деятельность маркетплейсов успешно регулируется законом о защите конкуренции и добровольными обязательствами по меморандуму, подписанному крупнейшими платформами 11 ноября прошлого года.
"Торговыми сетями при этом ставится вопрос о выравнивании требований к осуществлению деятельности торговых сетей и маркетплейсов. И речь идет о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на маркетплейсы либо снять ограничения для торговых сетей. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, модель, которую мы обсуждаем сегодня, сводится в большей степени к ужесточению", - добавила Вяселева.
Минпромторг РФ в ноябре подготовил ряд предложений в рамках новой национальной модели торговли для выравнивания конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, предполагается распространить запрет на посреднические договоры для торговой сети и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, который также выступал на РИФ, назвал среди инициатив для маркетплейсов в частности, запрет на предоставление скидок без согласия продавца, запрет навязывать продавцам условия, ограничивающие их сотрудничество с другими площадками.
 
