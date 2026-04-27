Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трансконтейнер" соберет заявки на облигации на пять миллиардов рублей - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Трансконтейнер" соберет заявки на облигации на пять миллиардов рублей
2026-04-27T17:39+0300
"Трансконтейнер" соберет заявки на облигации на пять миллиардов рублей

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") планирует 30 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом от 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит инвесторам облигации c фиксированным купоном серии П02-03 с погашением через три года, а также с плавающим купоном серии П02-04 с погашением через два года.
Ориентир ставки выпуска с фиксированным купоном - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых. По облигациям с плавающим купоном ставка будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не выше 275 базисных пунктов.
Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 6 мая. Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии. Управляет крупнейшим в стране парком из 41 тысячи фитинговых платформ, 141 тысячи контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами. Единственным акционером "Трансконтейнера" является группа "Дело".
