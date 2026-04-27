Россияне стали чаще бронировать отели в странах СНГ и ближнего зарубежья

2026-04-27T08:18+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Страны СНГ и ближнего зарубежья являются ключевыми направлениями для отдыха россиян в период с 1 по 11 мая за рубежом, число бронирований отелей и апартаментов выросло в Армении, Казахстане, Белоруссии и Грузии, рассказали РИА Новости в сервисе для профессионалов туриндустрии "Островок". Компания проанализировала бронирования средств размещения среди турагентов этой весной, а также в период с 1 по 11 мая 2026 года. "Одним из ключевых направлений для отдыха стали страны СНГ и ближнего зарубежья. Так, например, уже выросло число бронирований размещения турагентами в Армении на 29% год к году", - рассказали в сервисе. По данным "Островка", спрос на жилье в эти же даты в Казахстане вырос на 14%, в Белоруссии - на 10%, а в Грузии - на 7%. Также в топ стран вошли Узбекистан и Абхазия. При этом число бронирований в странах СНГ на эту весну выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на отели и апартаменты весной зафиксирован также в Египте, Вьетнаме, Сербии, Турции, Китае и Таиланде.

