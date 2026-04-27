Россияне стали чаще бронировать отели в странах СНГ и ближнего зарубежья - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/turizm-869462522.html
Россияне стали чаще бронировать отели в странах СНГ и ближнего зарубежья
2026-04-27T08:18+0300
2026-04-27T08:28+0300
туризм
бизнес
армения
казахстан
белоруссия
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75730/18/757301863_0:112:600:450_1920x0_80_0_0_201afa2d22f85e00e16b1dc5c8cdfbe7.jpg
08:18 27.04.2026 (обновлено: 08:28 27.04.2026)
 
Россияне стали чаще бронировать отели в странах СНГ и ближнего зарубежья

""Островок": СНГ и ближнее зарубежье вошли в топ направлений для отдыха россиян в мае

Турист с чемоданом. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Страны СНГ и ближнего зарубежья являются ключевыми направлениями для отдыха россиян в период с 1 по 11 мая за рубежом, число бронирований отелей и апартаментов выросло в Армении, Казахстане, Белоруссии и Грузии, рассказали РИА Новости в сервисе для профессионалов туриндустрии "Островок".
Компания проанализировала бронирования средств размещения среди турагентов этой весной, а также в период с 1 по 11 мая 2026 года.
"Одним из ключевых направлений для отдыха стали страны СНГ и ближнего зарубежья. Так, например, уже выросло число бронирований размещения турагентами в Армении на 29% год к году", - рассказали в сервисе.
По данным "Островка", спрос на жилье в эти же даты в Казахстане вырос на 14%, в Белоруссии - на 10%, а в Грузии - на 7%. Также в топ стран вошли Узбекистан и Абхазия.
При этом число бронирований в странах СНГ на эту весну выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на отели и апартаменты весной зафиксирован также в Египте, Вьетнаме, Сербии, Турции, Китае и Таиланде.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала