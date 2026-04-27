Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором

Анкара не считает место проведения переговоров ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. | 27.04.2026, ПРАЙМ

АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Анкара не считает место проведения переговоров ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. В ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине на уровне лидеров. Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь заявил, что готовность Анкары была передана Москве в ходе контактов на высшем уровне. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вопрос площадки не является приоритетным. Ключевым остается наличие готовности сторон к диалогу и содержательное наполнение переговорного процесса", - отметил источник. "Если стороны демонстрируют политическую волю, переговоры могут проходить в любой стране, в том числе в Турции. Мы готовы предоставить площадку, но не рассматриваем это как определяющий фактор", - добавил собеседник агентства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

