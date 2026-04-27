Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором
Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором - 27.04.2026, ПРАЙМ
Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором
Анкара не считает место проведения переговоров ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T07:43+0300
2026-04-27T07:43+0300
2026-04-27T07:43+0300
АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Анкара не считает место проведения переговоров ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
В ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине на уровне лидеров. Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь заявил, что готовность Анкары была передана Москве в ходе контактов на высшем уровне. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос площадки не является приоритетным. Ключевым остается наличие готовности сторон к диалогу и содержательное наполнение переговорного процесса", - отметил источник.
"Если стороны демонстрируют политическую волю, переговоры могут проходить в любой стране, в том числе в Турции. Мы готовы предоставить площадку, но не рассматриваем это как определяющий фактор", - добавил собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
мировая экономика, украина, турция, анкара, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, мид
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Анкара, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, МИД
Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором
Источник: Турция не считает место проведения переговоров ключевым фактором
АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Анкара не считает место проведения переговоров ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
В ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине на уровне лидеров. Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь заявил, что готовность Анкары была передана Москве в ходе контактов на высшем уровне. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос площадки не является приоритетным. Ключевым остается наличие готовности сторон к диалогу и содержательное наполнение переговорного процесса", - отметил источник.
"Если стороны демонстрируют политическую волю, переговоры могут проходить в любой стране, в том числе в Турции. Мы готовы предоставить площадку, но не рассматриваем это как определяющий фактор", - добавил собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.