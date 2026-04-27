В Киеве раскрыли подготовку переворота против Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Владимир Зеленский
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. На Украине обсуждается возможность проведения так называемого "тихого переворота" против Владимира Зеленского. Первым шагом в этом процессе может стать замена главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник на своем YouTube-канале.
"Говорят, что возможна замена главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию.Затем сначала будет формирование новой коалиции, очень разношерстной, потом произойдет смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменен премьер-министр Украины", — сказал он.
Согласно словам Бортника, этот план направлен на ограничение влияния Владимира Зеленского, что можно считать формой "тихого переворота".
"И эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий с (Зеленским. — Прим. ред.) и может конкурировать с ним за власть", — подчеркнул политолог.
Срок полномочий Зеленского истекал 20 мая 2024 года, однако выборы президента тогда отменили, ссылаясь на введенное военное положение и мобилизацию. Сам Зеленский высказывался, что выборы в этот период — "неподходящий шаг".
В декабре 2025 года необходимость проведения выборов на Украине озвучил президент США Дональд Трамп, указав на то, что Зеленский стал "диктатором без выборов", чаще упоминая его низкие рейтинги, упавшие до четырех процентов. В середине февраля 2026 года Зеленский намекнул на возможность проведения президентских выборов, приуроченных к референдуму, но затем подобных заявлений не делал.