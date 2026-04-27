В ЕС сделали намек на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом - 27.04.2026, ПРАЙМ
В ЕС сделали намек на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом
2026-04-27T07:43+0300
Христофору: Зеленскому стоит бояться повторения ЧП с Трампом на ужине

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен быть настороже из-за недовольства среди украинцев, так как это может привести к инцидентам, подобным стрельбе на ужине с участием президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп сказал, что такие люди всегда выбирают влиятельных людей, как Авраам Линкольн, но я так не думаю. Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине", — сказал он.
Эксперт также обратил внимание на ситуацию с оружием у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне, что вызывает определенные опасения.
"А теперь представьте сколько нелегального оружия в ходу на Украине", — отметил журналист.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, произошла стрельба. Присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый был задержан, однако один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Согласно информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных игр. Ранее Аллен не привлекался к уголовной ответственности и не был известен полиции Вашингтона.
Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич сообщила со ссылкой на Белый дом, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письмо, в котором заявил о желании совершить нападение на членов американской администрации. Трамп прокомментировал, что у стрелка были проблемы в жизни и он якобы выступал против христианства.
