ЕК приступила к заимствованиям для финансирования кредита Украине - 27.04.2026, ПРАЙМ
ЕК приступила к заимствованиям для финансирования кредита Украине
13:17 27.04.2026
 
ЕК приступила к заимствованиям для финансирования кредита Украине

ЕК приступила к займам на рынках для финансирования кредита Киеву в 90 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до 90 миллиардов евро, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ЕК, после согласования параметров кредита лидерами ЕС в декабре 2025 года и утверждения правовой базы Советом и Европарламентом в январе-феврале этого года, весной Еврокомиссия начала привлечение средств на рынках капитала. Первый транш Украине ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая-начале июня.
Совет ЕС 23 апреля окончательно утвердил механизм макрофинансовой поддержки Киева, предусматривающий финансирование за счет выпуска долговых обязательств ЕС и поэтапное перечисление средств Украине.
 
