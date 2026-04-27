ЕК приступила к заимствованиям для финансирования кредита Украине

2026-04-27T13:17+0300

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до 90 миллиардов евро, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ЕК, после согласования параметров кредита лидерами ЕС в декабре 2025 года и утверждения правовой базы Советом и Европарламентом в январе-феврале этого года, весной Еврокомиссия начала привлечение средств на рынках капитала. Первый транш Украине ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая-начале июня. Совет ЕС 23 апреля окончательно утвердил механизм макрофинансовой поддержки Киева, предусматривающий финансирование за счет выпуска долговых обязательств ЕС и поэтапное перечисление средств Украине.

