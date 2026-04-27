"Пойти на уступки". На Украине сделали заявление об окончании конфликта

Значительное число граждан Украины считают, что Киеву следует пойти на уступки в процессе урегулирования конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь президента...

2026-04-27T23:44+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Значительное число граждан Украины считают, что Киеву следует пойти на уступки в процессе урегулирования конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, Юлия Мендель, в социальной сети X. "Большая часть украинского общества — практически все, с кем я общаюсь, — убеждены, что Украина должна согласиться на компромиссы и как можно скорее завершить этот конфликт. Однако в новостях этого не показывают", — написала она. Мендель уточнила, что только около десяти процентов украинцев, принимающих участие в опросах общественного мнения, демонстрируют неограниченную поддержку президента Зеленского, стойкое стремление к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти данные отражают не мнение всей страны, а лишь тех, кому еще предоставляется возможность высказать свою позицию, добавила она. "Зеленский — не первый диктатор, которого Запад решил поддержать. Однако в век интернета скрывать истину становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского правительства идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным. 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному решению ситуации на Украине, и что обстановка на фронте "позитивная для нас".

общество , мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин