"Пойти на уступки". На Украине сделали заявление об окончании конфликта
Мендель: большая часть украинцев читает, что Киев должен пойти на уступки
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Значительное число граждан Украины считают, что Киеву следует пойти на уступки в процессе урегулирования конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, Юлия Мендель, в социальной сети X.
"Большая часть украинского общества — практически все, с кем я общаюсь, — убеждены, что Украина должна согласиться на компромиссы и как можно скорее завершить этот конфликт. Однако в новостях этого не показывают", — написала она.
Мендель уточнила, что только около десяти процентов украинцев, принимающих участие в опросах общественного мнения, демонстрируют неограниченную поддержку президента Зеленского, стойкое стремление к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти данные отражают не мнение всей страны, а лишь тех, кому еще предоставляется возможность высказать свою позицию, добавила она.
"Зеленский — не первый диктатор, которого Запад решил поддержать. Однако в век интернета скрывать истину становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского правительства идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному решению ситуации на Украине, и что обстановка на фронте "позитивная для нас".