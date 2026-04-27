"Это бойня". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Украинская сторона не способна достичь мирного соглашения, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:46+0300
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украинская сторона не способна достичь мирного соглашения, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. "Нам не рассказывают всю правду о происходящем. Постоянные удары по предприятиям. Суть в том, что (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский и его окружение не могут достичь мирного соглашения. Мира не будет. Зеленский нацелен на продолжение военных действий. Он намерен вновь продлить мобилизацию и военное положение. Есть ли у него на это конституционное право? Нет, такого права нет", — сказал он. Соскин отметил, что украинское руководство не в состоянии завершить конфликт, "и поэтому отправляет оставшихся граждан в мясорубку". Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что глава киевского правительства не готов к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным. 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, и что обстановка на фронте "позитивная для нас".
Соскин: Киев не может выйти на мирное соглашение