https://1prime.ru/20260427/ukraina-869491343.html
"Это пощечина". СМИ забили тревогу из-за шага Израиля против Украины
Разгрузка судна Panormitis, доставившего пшеницу из новых регионов России в порт Хайфы, может спровоцировать кризис в дипломатических отношениях между Украиной... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:51+0300
мировая экономика
украина
россия
израиль
тель-авив
андрей сибига
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Разгрузка судна Panormitis, доставившего пшеницу из новых регионов России в порт Хайфы, может спровоцировать кризис в дипломатических отношениях между Украиной и Израилем, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на заявление украинского чиновника. "Мы тщательно отслеживаем движение этого нового судна и не намерены оставлять ситуацию без внимания. Если его допустят к причалу и позволят разгрузку, это обязательно повлияет на наши двусторонние отношения. <…> Если судно и его груз не отвергнут, мы оставляем за собой право задействовать весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Честно говоря, это выглядит как пощечина, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявляла", — сообщил источник. По его мнению, Израиль фактически проигнорировал требования касательно предыдущего судна, разгрузившего пшеницу в порту Хайфы. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 апреля в разговоре с израильским министром Гидеоном Сааром выразил недовольство по поводу того, что Тель-Авив принимает суда с зерном из России. Сибига назвал такую якобы "незаконную торговлю" неприемлемой.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
