"Это пощечина". СМИ забили тревогу из-за шага Израиля против Украины

2026-04-27T23:51+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Разгрузка судна Panormitis, доставившего пшеницу из новых регионов России в порт Хайфы, может спровоцировать кризис в дипломатических отношениях между Украиной и Израилем, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на заявление украинского чиновника. "Мы тщательно отслеживаем движение этого нового судна и не намерены оставлять ситуацию без внимания. Если его допустят к причалу и позволят разгрузку, это обязательно повлияет на наши двусторонние отношения. <…> Если судно и его груз не отвергнут, мы оставляем за собой право задействовать весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Честно говоря, это выглядит как пощечина, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявляла", — сообщил источник. По его мнению, Израиль фактически проигнорировал требования касательно предыдущего судна, разгрузившего пшеницу в порту Хайфы. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 апреля в разговоре с израильским министром Гидеоном Сааром выразил недовольство по поводу того, что Тель-Авив принимает суда с зерном из России. Сибига назвал такую якобы "незаконную торговлю" неприемлемой.

