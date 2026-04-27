"Это пощечина". СМИ забили тревогу из-за шага Израиля против Украины - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Это пощечина". СМИ забили тревогу из-за шага Израиля против Украины
2026-04-27T23:51+0300
2026-04-27T23:52+0300
мировая экономика
украина
россия
израиль
тель-авив
андрей сибига
Мировая экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, Андрей Сибига
23:51 27.04.2026 (обновлено: 23:52 27.04.2026)
 
"Это пощечина". СМИ забили тревогу из-за шага Израиля против Украины

Axios: Украина подозревает Израиль в получении зерна из новых регионов России

Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Разгрузка судна Panormitis, доставившего пшеницу из новых регионов России в порт Хайфы, может спровоцировать кризис в дипломатических отношениях между Украиной и Израилем, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на заявление украинского чиновника.
"Мы тщательно отслеживаем движение этого нового судна и не намерены оставлять ситуацию без внимания. Если его допустят к причалу и позволят разгрузку, это обязательно повлияет на наши двусторонние отношения. <…> Если судно и его груз не отвергнут, мы оставляем за собой право задействовать весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Честно говоря, это выглядит как пощечина, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявляла", — сообщил источник.
По его мнению, Израиль фактически проигнорировал требования касательно предыдущего судна, разгрузившего пшеницу в порту Хайфы.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 апреля в разговоре с израильским министром Гидеоном Сааром выразил недовольство по поводу того, что Тель-Авив принимает суда с зерном из России. Сибига назвал такую якобы "незаконную торговлю" неприемлемой.
 
Мировая экономикаУКРАИНАРОССИЯИЗРАИЛЬТель-АвивАндрей Сибига
 
 
