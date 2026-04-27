Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам

2026-04-27T11:15+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63% на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5% в 2025 году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Форум станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества. "Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5% в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63%, а продажи отечественной продукции продолжают расти", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов. Патрушев в свою очередь напомнил, что с момента принятия закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" прошло более пяти лет. "За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители", - рассказал он. По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России - одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, отметил Патрушев.

