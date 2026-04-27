Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам - 27.04.2026, ПРАЙМ
Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам
Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам - 27.04.2026, ПРАЙМ
Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам
Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63% на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5% в 2025 году, сообщил аппарат... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T11:15+0300
2026-04-27T11:15+0300
россия
бизнес
рф
москва
дмитрий патрушев
вино
российское вино
виноделие
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63% на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5% в 2025 году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Форум станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества. "Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5% в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63%, а продажи отечественной продукции продолжают расти", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов. Патрушев в свою очередь напомнил, что с момента принятия закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" прошло более пяти лет. "За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители", - рассказал он. По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России - одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, отметил Патрушев.
рф
москва
россия, бизнес, рф, москва, дмитрий патрушев, вино, российское вино, виноделие
РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Дмитрий Патрушев, вино, российское вино, виноделие
11:15 27.04.2026
 
Доля отечественных вин на российском рынке приблизилась к 63 процентам

Патрушев: доля отечественных вин на рынке РФ выросла до 63% благодаря рекордному урожаю

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63% на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5% в 2025 году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Форум станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.
"Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5% в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63%, а продажи отечественной продукции продолжают расти", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов.
Патрушев в свою очередь напомнил, что с момента принятия закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" прошло более пяти лет.
"За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители", - рассказал он.
По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России - одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, отметил Патрушев.
 
РОССИЯБизнесРФМОСКВАДмитрий Патрушеввинороссийское виновиноделие
 
 
