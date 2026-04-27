Во Владивостоке более 500 человек ожидают вылетов из-за тумана

2026-04-27T04:45+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – ПРАЙМ. Из-за задержки рейсов более чем на 4 часа свыше 500 человек ожидают своих рейсов в Москву и Иркутск во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Больше чем на 4 часа задержаны вылеты рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" соответственно. Причиной стало позднее прибытие воздушных судов во Владивосток. "Ожидают отправления свыше 500 пассажиров", – говорится в сообщении транспортной прокуратуры. В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток отметили, что позднее прибытие самолётов, ставшее причиной задержки рейсов на вылет, связано с туманом.

