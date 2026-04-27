ВТБ продал торговый центр "Весна"

2026-04-27T19:02+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВТБ в апреле продал торговый центр "Весна", сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы в апреле, это не вошло в отчетность первого квартала, войдет в апрельскую отчетность, продали торговый центр "Весна" с руки БМ-банка (входит в группу ВТБ - ред.)", - сказал он. "Это актив, который был изъят в рамках работы с кредитами банка ... Он был предложен профильным участникам рынка. Это торговый центр на Новом Арбате, реализовано более 13 тысяч квадратных метров площадей", - добавил он. Также Пьянов отметил, что для ВТБ от этой сделки будет прибыль "в пределах полумиллиарда рублей". В декабре прошлого года Пьянов сообщал, что ВТБ планирует продать в 2026 году несколько корпусов Невской ратуши в Санкт-Петербурге и ТЦ "Весна". Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.

