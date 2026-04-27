ВТБ продал торговый центр "Весна" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/vtb-869484180.html
ВТБ продал торговый центр "Весна"
ВТБ в апреле продал торговый центр "Весна", сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВТБ в апреле продал торговый центр "Весна", сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы в апреле, это не вошло в отчетность первого квартала, войдет в апрельскую отчетность, продали торговый центр "Весна" с руки БМ-банка (входит в группу ВТБ - ред.)", - сказал он. "Это актив, который был изъят в рамках работы с кредитами банка ... Он был предложен профильным участникам рынка. Это торговый центр на Новом Арбате, реализовано более 13 тысяч квадратных метров площадей", - добавил он. Также Пьянов отметил, что для ВТБ от этой сделки будет прибыль "в пределах полумиллиарда рублей". В декабре прошлого года Пьянов сообщал, что ВТБ планирует продать в 2026 году несколько корпусов Невской ратуши в Санкт-Петербурге и ТЦ "Весна". Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что банк в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Бизнес, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Андрей Костин, ВТБ
Логотип ВТБ.. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала