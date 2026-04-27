Вылет некоторых рейсов из "Внуково" временно отложен из-за непогоды
Вылет некоторых рейсов из "Внуково" временно отложен по причине ожидания улучшения погодных условий, сообщил аэропорт.
2026-04-27T07:43+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вылет некоторых рейсов из "Внуково" временно отложен по причине ожидания улучшения погодных условий, сообщил аэропорт.
Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный ливневой снег, видимость менее 1000 метров) в целях безопасности полетов решением командиров ряда воздушных судов на основе внутренних правил авиакомпаний вылет некоторых рейсов временно отложен по причине ожидания улучшения мететоусловий", - говорится в сообщении.
Пассажиры перенесенных рейсов были высажены из самолетов и ожидают улучшения погоды в терминале, добавили во "Внуково".
Отмечается, что обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
