"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5 - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/yandeks-869486431.html
"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5
"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5 - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5
Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T20:27+0300
2026-04-27T20:27+0300
экономика
бизнес
россия
москва
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860296471_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_e3ebf8ad6499e3f107f81a12afd3016b.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов. В публикации в своем Telegram-канале топ-менеджер подвел промежуточные итоги эксплуатации электромобилей UMO 5, а также анонсировал появление новой модели. "Первые авто проходят отметку в 20 000+ километров пробега; с момента запуска сборки электромобили зарядились на 100+ МВтч в одной Москве… И летом запуск новой модели", - написал Керефов. Производство электромобиля UMO 5 началось 20 февраля на заводе "Москвич". Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом". До конца года планируется представить и запустить еще четыре модели бренда, а плановый объем производства на 2026 год составляет 3 тысячи машин. В начале марта текущего года на сайте марки появилось сообщение о планах по началу продаж в апреле. На данный момент на сайте можно оформить заявку на покупку UMO 5 по цене от 2,5 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260422/jandeks-869352793.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860296471_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f864399f2558136ddf6957ddbdd0b5b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, яндекс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс
20:27 27.04.2026
 
"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5

"Яндекс Электро": появление новой модели электромобиля UMO запланировано на лето

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов.
В публикации в своем Telegram-канале топ-менеджер подвел промежуточные итоги эксплуатации электромобилей UMO 5, а также анонсировал появление новой модели.
"Первые авто проходят отметку в 20 000+ километров пробега; с момента запуска сборки электромобили зарядились на 100+ МВтч в одной Москве… И летом запуск новой модели", - написал Керефов.
Производство электромобиля UMO 5 началось 20 февраля на заводе "Москвич". Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом". До конца года планируется представить и запустить еще четыре модели бренда, а плановый объем производства на 2026 год составляет 3 тысячи машин.
В начале марта текущего года на сайте марки появилось сообщение о планах по началу продаж в апреле. На данный момент на сайте можно оформить заявку на покупку UMO 5 по цене от 2,5 миллионов рублей.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала