"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5

Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов.

2026-04-27T20:27+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов. В публикации в своем Telegram-канале топ-менеджер подвел промежуточные итоги эксплуатации электромобилей UMO 5, а также анонсировал появление новой модели. "Первые авто проходят отметку в 20 000+ километров пробега; с момента запуска сборки электромобили зарядились на 100+ МВтч в одной Москве… И летом запуск новой модели", - написал Керефов. Производство электромобиля UMO 5 началось 20 февраля на заводе "Москвич". Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом". До конца года планируется представить и запустить еще четыре модели бренда, а плановый объем производства на 2026 год составляет 3 тысячи машин. В начале марта текущего года на сайте марки появилось сообщение о планах по началу продаж в апреле. На данный момент на сайте можно оформить заявку на покупку UMO 5 по цене от 2,5 миллионов рублей.

