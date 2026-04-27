"Яндекс Электро" анонсировал запуск новой модели электромобиля UMO 5
Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T20:27+0300
"Яндекс Электро": появление новой модели электромобиля UMO запланировано на лето
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Появление новой модели электромобиля российской марки UMO запланировано на лето текущего года, заявил гендиректор "Яндекс Электро" Тембот Керефов.
В публикации в своем Telegram-канале топ-менеджер подвел промежуточные итоги эксплуатации электромобилей UMO 5, а также анонсировал появление новой модели.
"Первые авто проходят отметку в 20 000+ километров пробега; с момента запуска сборки электромобили зарядились на 100+ МВтч в одной Москве
… И летом запуск новой модели", - написал Керефов.
Производство электромобиля UMO 5 началось 20 февраля на заводе "Москвич". Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом
". До конца года планируется представить и запустить еще четыре модели бренда, а плановый объем производства на 2026 год составляет 3 тысячи машин.
В начале марта текущего года на сайте марки появилось сообщение о планах по началу продаж в апреле. На данный момент на сайте можно оформить заявку на покупку UMO 5 по цене от 2,5 миллионов рублей.
