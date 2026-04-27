Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260427/zaes-869465829.html
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ
2026-04-27T10:25+0300
2026-04-27T10:26+0300
происшествия
всу
запорожская аэс
запорожская область
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a443b8f9cf644abfee6721c35e35d78c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник Запорожской АЭС был водителем, удар нанесен по территории транспортного цеха, сообщает станция в канале на платформе "Макс". "В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС. Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель" , - говорится в сообщении. Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, транспортный цех, на территории которого произошла трагедия, находится в промышленной зоне за пределами промплощадки ЗАЭС. На станции выразили глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника. "Это страшная и невосполнимая утрата. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибшего. Боль этой потери невозможно передать словами. Близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Произошедшее - большое горе. Любые атаки на Запорожскую АЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему" , - сообщили на станции..
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e8c3188dc10fbf8d4b60188e27657d6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:25 27.04.2026 (обновлено: 10:26 27.04.2026)
 
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ

На ЗАЭС сообщили о гибели водителя транспортного цеха при ударе беспилотника ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник Запорожской АЭС был водителем, удар нанесен по территории транспортного цеха, сообщает станция в канале на платформе "Макс".
"В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС. Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель" , - говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, транспортный цех, на территории которого произошла трагедия, находится в промышленной зоне за пределами промплощадки ЗАЭС.
На станции выразили глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника.
"Это страшная и невосполнимая утрата. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибшего. Боль этой потери невозможно передать словами. Близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Произошедшее - большое горе. Любые атаки на Запорожскую АЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему" , - сообщили на станции..
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала