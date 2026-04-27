Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ

2026-04-27T10:25+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник Запорожской АЭС был водителем, удар нанесен по территории транспортного цеха, сообщает станция в канале на платформе "Макс". "В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС. Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель" , - говорится в сообщении. Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, транспортный цех, на территории которого произошла трагедия, находится в промышленной зоне за пределами промплощадки ЗАЭС. На станции выразили глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника. "Это страшная и невосполнимая утрата. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибшего. Боль этой потери невозможно передать словами. Близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Произошедшее - большое горе. Любые атаки на Запорожскую АЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему" , - сообщили на станции..

