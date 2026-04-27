https://1prime.ru/20260427/zelenskiy-869490899.html

СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому

Киевский режим является основным проигравшим в противостоянии США и Ирана, сообщает издание Sohu.

2026-04-27T23:49+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

украина

дональд трамп

масуд пезешкиан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киевский режим является основным проигравшим в противостоянии США и Ирана, сообщает издание Sohu. "Вооруженное противостояние между США и Ираном длится уже два месяца. В это время мировая общественность наконец осознала неутешительную истину: главным проигравшим в этом конфликте оказалась не Америка, не Израиль и не Иран, а именно Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, это может кардинально изменить развитие российско-украинского конфликта", — сообщается в публикации. Автор статьи отмечает, что Зеленский первоначально рассчитывал, усиливая сотрудничество в технологической области с государствами Персидского залива, косвенно подтолкнуть Запад к усилению поддержки Украины. "Однако Европейский союз не торопится предоставлять финансовую помощь, США задерживают поставки боеприпасов, а Россия пользуется ситуацией для продвижения на фронте. Так вышло, что Украина оказалась потерпевшей в конфликте на Ближнем Востоке. У нее отобрали все козыри", — подытожили в статье. 10 марта агентство Bloomberg сообщило, что военные действия на Ближнем Востоке подталкивают Киев к серьезной нехватке ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку массовое отражение иранских атак быстро истощает мировые запасы данных систем. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил статус перемирия с Тегераном до окончания переговоров. В субботу он заявил об отмене визита делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день глава государства заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана новое предложение с более заманчивыми условиями. Однако в самом Тегеране изначально отрицали наличие планов на встречу с американскими представителями. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не примет участия в переговорах в условиях давления, угроз или блокировки морских путей.

иран

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

