Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому - 27.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому
Киевский режим является основным проигравшим в противостоянии США и Ирана, сообщает издание Sohu. | 27.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому

Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киевский режим является основным проигравшим в противостоянии США и Ирана, сообщает издание Sohu.
"Вооруженное противостояние между США и Ираном длится уже два месяца. В это время мировая общественность наконец осознала неутешительную истину: главным проигравшим в этом конфликте оказалась не Америка, не Израиль и не Иран, а именно Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, это может кардинально изменить развитие российско-украинского конфликта", — сообщается в публикации.
Автор статьи отмечает, что Зеленский первоначально рассчитывал, усиливая сотрудничество в технологической области с государствами Персидского залива, косвенно подтолкнуть Запад к усилению поддержки Украины.
"Однако Европейский союз не торопится предоставлять финансовую помощь, США задерживают поставки боеприпасов, а Россия пользуется ситуацией для продвижения на фронте. Так вышло, что Украина оказалась потерпевшей в конфликте на Ближнем Востоке. У нее отобрали все козыри", — подытожили в статье.
10 марта агентство Bloomberg сообщило, что военные действия на Ближнем Востоке подталкивают Киев к серьезной нехватке ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку массовое отражение иранских атак быстро истощает мировые запасы данных систем.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил статус перемирия с Тегераном до окончания переговоров. В субботу он заявил об отмене визита делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день глава государства заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана новое предложение с более заманчивыми условиями. Однако в самом Тегеране изначально отрицали наличие планов на встречу с американскими представителями.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не примет участия в переговорах в условиях давления, угроз или блокировки морских путей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
