СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому
Sohu: война США с Ираном сорвала планы Зеленского по увеличению поддержки от ЕС
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киевский режим является основным проигравшим в противостоянии США и Ирана, сообщает издание Sohu.
"Вооруженное противостояние между США и Ираном длится уже два месяца. В это время мировая общественность наконец осознала неутешительную истину: главным проигравшим в этом конфликте оказалась не Америка, не Израиль и не Иран, а именно Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, это может кардинально изменить развитие российско-украинского конфликта", — сообщается в публикации.
Автор статьи отмечает, что Зеленский первоначально рассчитывал, усиливая сотрудничество в технологической области с государствами Персидского залива, косвенно подтолкнуть Запад к усилению поддержки Украины.
"Однако Европейский союз не торопится предоставлять финансовую помощь, США задерживают поставки боеприпасов, а Россия пользуется ситуацией для продвижения на фронте. Так вышло, что Украина оказалась потерпевшей в конфликте на Ближнем Востоке. У нее отобрали все козыри", — подытожили в статье.
10 марта агентство Bloomberg сообщило, что военные действия на Ближнем Востоке подталкивают Киев к серьезной нехватке ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку массовое отражение иранских атак быстро истощает мировые запасы данных систем.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил статус перемирия с Тегераном до окончания переговоров. В субботу он заявил об отмене визита делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день глава государства заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана новое предложение с более заманчивыми условиями. Однако в самом Тегеране изначально отрицали наличие планов на встречу с американскими представителями.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не примет участия в переговорах в условиях давления, угроз или блокировки морских путей.