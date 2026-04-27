https://1prime.ru/20260427/zerno-869477029.html

Минсельхоз сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя

Минсельхоз сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя - 27.04.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 29 апреля по 5 мая останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T15:39+0300

2026-04-27T15:39+0300

2026-04-27T15:39+0300

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 29 апреля по 5 мая останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,7 доллара за тонну, на ячмень - 224 доллара, на кукурузу - 217,5 доллара за тонну. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 22 по 28 апреля также составляют 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз рф