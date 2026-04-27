https://1prime.ru/20260427/zerno-869477029.html
Минсельхоз сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя
2026-04-27T15:39+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 29 апреля по 5 мая останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,7 доллара за тонну, на ячмень - 224 доллара, на кукурузу - 217,5 доллара за тонну. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 22 по 28 апреля также составляют 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
