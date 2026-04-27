Житель Камчатки получил 13 лет колонии за передачу данных о военных

2026-04-27T04:36+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за передачу через мессенджер представителю украинских правоохранительных органов сведений о российских военнослужащих и техники в зоне СВО, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю. "Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Противоправная деятельность пресечена сотрудниками органов безопасности", — проинформировало ведомство в пресс-релизе. Как установило следствие и суд, мужчина наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем украинских правоохранителей ещё в 2002 году и поддерживал его до момента задержания. Он передал через WhatsApp сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фотографию техники, которая используется в зоне специальной военной операции. Осуждённый неоднократно судим, в том числе на Украине — за заказное убийство сотрудника СБУ. Он также участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске у него изъяли охотничье ружьё, травматический пистолет, боеприпасы, а также книги, записи и распечатанные документы по психологии, тактике работы боевых подразделений, ведению боя и методикам ухода от полиграфа. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

