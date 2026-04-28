Rio Tinto и Endiama создали СП для разработки алмазов в Анголе, пишут СМИ
2026-04-28T15:16+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto Plc и государственная алмазодобывающая Endiama EP создали совместное предприятие для разработки в Анголе месторождения алмазов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра горнодобывающей промышленности страны Диамантину Азеведу, сделанное в понедельник. "Компания Rio Tinto Plc и государственная алмазодобывающая компания Анголы Endiama EP создали совместное предприятие для разработки месторождения Chiri", - передает Блумберг. Уточняется, что СП Sociedade Mineira do Chiri должно стать третьим по величине алмазодобывающим предприятием в стране. По словам министра, предприятие было создано на востоке Анголы после того, как Rio Tinto получила концессию "некоторое время назад" и завершила первоначальные разведочные работы. Ангола стремится увеличить добычу алмазов и привлекать для этого иностранные инвестиции в целях повышения доходов, несмотря на сохраняющееся давление на мировые цены на драгоценные камни, поясняет агентство. Директор представительства Rio Tinto в стране Канга Шакивуила заявил, что компания будет владеть 75% акций Sociedade Mineira do Chiri, а оставшаяся часть будет принадлежать государству через Endiama. Капитальные вложения пока не выделены, добавил Хакивуила Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах, добывает железную руду, медь, алюминий и другие виды сырья. Штат компании превышает 60 тысяч сотрудников.
