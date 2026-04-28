https://1prime.ru/20260428/almazy-869509361.html

Rio Tinto и Endiama создали СП для разработки алмазов в Анголе, пишут СМИ

Rio Tinto и Endiama создали СП для разработки алмазов в Анголе, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ

Rio Tinto и Endiama создали СП для разработки алмазов в Анголе, пишут СМИ

Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto Plc и государственная алмазодобывающая Endiama EP создали совместное предприятие для разработки в Анголе... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T15:16+0300

2026-04-28T15:16+0300

2026-04-28T15:16+0300

промышленность

ангола

rio tinto

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/49/842144900_0:84:1595:981_1920x0_80_0_0_44aa16e6c402494e7f640db571717d0c.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto Plc и государственная алмазодобывающая Endiama EP создали совместное предприятие для разработки в Анголе месторождения алмазов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра горнодобывающей промышленности страны Диамантину Азеведу, сделанное в понедельник. "Компания Rio Tinto Plc и государственная алмазодобывающая компания Анголы Endiama EP создали совместное предприятие для разработки месторождения Chiri", - передает Блумберг. Уточняется, что СП Sociedade Mineira do Chiri должно стать третьим по величине алмазодобывающим предприятием в стране. По словам министра, предприятие было создано на востоке Анголы после того, как Rio Tinto получила концессию "некоторое время назад" и завершила первоначальные разведочные работы. Ангола стремится увеличить добычу алмазов и привлекать для этого иностранные инвестиции в целях повышения доходов, несмотря на сохраняющееся давление на мировые цены на драгоценные камни, поясняет агентство. Директор представительства Rio Tinto в стране Канга Шакивуила заявил, что компания будет владеть 75% акций Sociedade Mineira do Chiri, а оставшаяся часть будет принадлежать государству через Endiama. Капитальные вложения пока не выделены, добавил Хакивуила Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах, добывает железную руду, медь, алюминий и другие виды сырья. Штат компании превышает 60 тысяч сотрудников.

https://1prime.ru/20260423/rossiya-869398617.html

https://1prime.ru/20260406/almazy-868966284.html

ангола

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, ангола, rio tinto