"Алроса" продлит работу рудника "Айхал" до 2039 года - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Алроса" продлит работу рудника "Айхал" до 2039 года
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Алроса" продлит срок эксплуатации рудника "Айхал" в Якутии до 2039 года, сообщила компания.
"В 2025 году "Алроса" направила около 4,4 миллиарда рублей на развитие Айхальского ГОКа, включая строительство подземных объектов рудника "Айхал" на горизонтах -100/-400 метров. Это решение позволит продлить срок его эксплуатации до 2039 года", - говорится в официальном Telegram-канале компании в рамках корпоративного форума "Хозактив-2026".
Отмечается, что на предприятии внедряются меры по повышению эффективности добычи. В частности, на карьере Юбилейный Айхальского ГОКа оптимизирована организация работы техники, что позволило дополнительно извлечь 400 тысяч кубометров горной массы.
"На руднике "Айхал" запущен автоматизированный комплекс загрузки скипов, обеспечивший дополнительную добычу 36 тысяч тонн руды", - добавляется в сообщении.
Согласно материалам компании, рудник "Айхал" был официально создан в 1961 году приказом треста "Якуталмаз".
