Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода - 28.04.2026, ПРАЙМ
Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода
Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода - 28.04.2026, ПРАЙМ
Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода
На фоне кризиса на Ближнем Востоке в мире может наблюдаться дефицит авиатоплива на пике летнего периода, заявил генеральный директор Международной ассоциации...
2026-04-28T16:14+0300
2026-04-28T16:14+0300
ЖЕНЕВА, 28 апр – ПРАЙМ. На фоне кризиса на Ближнем Востоке в мире может наблюдаться дефицит авиатоплива на пике летнего периода, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш. "Кризис с авиационным топливом, вызванный войной с Ираном, пока не достиг масштабов, сопоставимых с тем, что произошло во время пандемии COVID-19, но дефицит топлива в пиковый летний период в северном полушарии вызывает опасения", - заявил он агентству Рейтер. По мнению Уолша, дефицит авиационного топлива в первую очередь может затронуть Азию, затем Европу, а потом Африку и Латинскую Америку, при этом регулирование потребления топлива может привести к отмене ряда рейсов. "Думаю, в преддверии пикового летнего периода авиакомпании начнут сокращать некоторые рейсы в связи с ожидаемым дефицитом топлива", - сказал он. По его мнению, поставки топлива Jet A, имеющего более высокую температуру замерзания, могут помочь смягчить проблемы с поставками в Европе "при условии, что регулирующие органы будут действовать достаточно быстро и сочтут технические характеристики топлива подходящими для использования". На прошлой неделе авиаконцерн Lufthansa Group сообщил, что принял решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
16:14 28.04.2026
 
Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода

Глава IATA Уолш: в мире может наблюдаться дефицит авиатоплива на пике летнего периода

ЖЕНЕВА, 28 апр – ПРАЙМ. На фоне кризиса на Ближнем Востоке в мире может наблюдаться дефицит авиатоплива на пике летнего периода, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.
"Кризис с авиационным топливом, вызванный войной с Ираном, пока не достиг масштабов, сопоставимых с тем, что произошло во время пандемии COVID-19, но дефицит топлива в пиковый летний период в северном полушарии вызывает опасения", - заявил он агентству Рейтер.
По мнению Уолша, дефицит авиационного топлива в первую очередь может затронуть Азию, затем Европу, а потом Африку и Латинскую Америку, при этом регулирование потребления топлива может привести к отмене ряда рейсов.
"Думаю, в преддверии пикового летнего периода авиакомпании начнут сокращать некоторые рейсы в связи с ожидаемым дефицитом топлива", - сказал он.
По его мнению, поставки топлива Jet A, имеющего более высокую температуру замерзания, могут помочь смягчить проблемы с поставками в Европе "при условии, что регулирующие органы будут действовать достаточно быстро и сочтут технические характеристики топлива подходящими для использования".
На прошлой неделе авиаконцерн Lufthansa Group сообщил, что принял решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
