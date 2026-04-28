Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ

Reuters: импорт авиатоплива в Европу с Ближнего Востока практически прекратился в апреле
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Импорт авиационного топлива в европейские страны с Ближнего Востока практически прекратился в апреле на фоне конфликта в регионе, что вызывает опасения дефицита в Европе, пишет агентство Рейтер.
"Ожидается, что в апреле импорт авиационного топлива в Европу с Ближнего Востока практически прекратится из-за войны в Иране, которая нарушила поставки из этого региона, что вызывает опасения по поводу дефицита поставок в преддверии пикового летнего туристического сезона", - говорится в сообщении.
Дефицит в размере минимум 500 тысяч баррелей в сутки должен покрываться импортом сырья, добавляет Рейтер. Согласно данным Kpler, на которые ссылается агентство, почти 60% импорта в европейские страны ОЭСР приходилось на Ближний Восток, что делает Европу крайне уязвимой перед сбоями, связанными с конфликтом в регионе и закрытием ключевых морских маршрутов.
Цены на авиационное топливо в Европе, пишет агентство, вновь превысили 200 долларов за баррель после того, как в марте отступили от рекордного максимума в 228 долларов.
Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.