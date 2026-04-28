Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/aviatoplivo-869512714.html
Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ
2026-04-28T16:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
https://1prime.ru/20260428/avia-869511023.html
европа
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, ближний восток, иран, фатих бироль, оэср, нпз, мэа
16:54 28.04.2026
 
Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ

Reuters: импорт авиатоплива в Европу с Ближнего Востока практически прекратился в апреле

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Импорт авиационного топлива в европейские страны с Ближнего Востока практически прекратился в апреле на фоне конфликта в регионе, что вызывает опасения дефицита в Европе, пишет агентство Рейтер.
"Ожидается, что в апреле импорт авиационного топлива в Европу с Ближнего Востока практически прекратится из-за войны в Иране, которая нарушила поставки из этого региона, что вызывает опасения по поводу дефицита поставок в преддверии пикового летнего туристического сезона", - говорится в сообщении.
Как указывает агентство со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) потребляют около 1,6 миллиона баррелей авиатоплива и керосина в сутки, в то время как региональные НПЗ производят только 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Дефицит в размере минимум 500 тысяч баррелей в сутки должен покрываться импортом сырья, добавляет Рейтер. Согласно данным Kpler, на которые ссылается агентство, почти 60% импорта в европейские страны ОЭСР приходилось на Ближний Восток, что делает Европу крайне уязвимой перед сбоями, связанными с конфликтом в регионе и закрытием ключевых морских маршрутов.
Цены на авиационное топливо в Европе, пишет агентство, вновь превысили 200 долларов за баррель после того, как в марте отступили от рекордного максимума в 228 долларов.
Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Глава IATA заявил о вероятном дефиците топлива на пике летнего периода
16:14
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала