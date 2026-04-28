https://1prime.ru/20260428/aviatoplivo-869512714.html

Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ

Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ

Импорт авиатоплива в ЕС с Ближнего Востока снизился в апреле, пишут СМИ

Импорт авиационного топлива в европейские страны с Ближнего Востока практически прекратился в апреле на фоне конфликта в регионе, что вызывает опасения дефицита | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T16:54+0300

2026-04-28T16:54+0300

2026-04-28T16:54+0300

мировая экономика

европа

ближний восток

иран

фатих бироль

оэср

нпз

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Импорт авиационного топлива в европейские страны с Ближнего Востока практически прекратился в апреле на фоне конфликта в регионе, что вызывает опасения дефицита в Европе, пишет агентство Рейтер. "Ожидается, что в апреле импорт авиационного топлива в Европу с Ближнего Востока практически прекратится из-за войны в Иране, которая нарушила поставки из этого региона, что вызывает опасения по поводу дефицита поставок в преддверии пикового летнего туристического сезона", - говорится в сообщении. Как указывает агентство со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) потребляют около 1,6 миллиона баррелей авиатоплива и керосина в сутки, в то время как региональные НПЗ производят только 1,1 миллиона баррелей в сутки. Дефицит в размере минимум 500 тысяч баррелей в сутки должен покрываться импортом сырья, добавляет Рейтер. Согласно данным Kpler, на которые ссылается агентство, почти 60% импорта в европейские страны ОЭСР приходилось на Ближний Восток, что делает Европу крайне уязвимой перед сбоями, связанными с конфликтом в регионе и закрытием ключевых морских маршрутов. Цены на авиационное топливо в Европе, пишет агентство, вновь превысили 200 долларов за баррель после того, как в марте отступили от рекордного максимума в 228 долларов. Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260428/avia-869511023.html

европа

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, ближний восток, иран, фатих бироль, оэср, нпз, мэа