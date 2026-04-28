Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,75 процентов
2026-04-28T07:39+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам апрельского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - указывается в релизе. В заявлении отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов: шесть против трех. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.
