https://1prime.ru/20260428/bank-869497387.html

Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,75 процентов

Банк Японии (центробанк страны) по итогам апрельского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора.

финансы

банки

экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869497387.jpg?1777352758

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам апрельского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - указывается в релизе. В заявлении отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов: шесть против трех. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

