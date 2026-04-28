Российские банки пошли на уступки почти по 500 тысячам кредитных договоров

2026-04-28T03:16+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале 2026 года пошли на уступки почти по 500 тысячам кредитных договоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "В марте 2026 года банки предоставили уступки почти по 150 тысячам кредитных договоров заемщиков, испытывавших временные финансовые трудности. По итогам первого квартала 2026 года общее число договоров с уступками приблизилось к полумиллиону", - говорится в материалах. Там отмечается, что в марте произошли подвижки как в структуре кредитных договоров с послаблениями, так и в формате примененных уступок. "Чаще всего в помощи со стороны банков нуждались заемщики, оформившие кредиты наличными, хотя доля этого сегмента в общем количестве кредитных договоров с уступками за месяц снизилась до 70% (с 81,9% в феврале)" - уточняет ОКБ. Доля ипотечных кредитов с уступками выросла до 14,8% с 8,2% в феврале, автокредитов – до 4,2% с 2,8%, кредитных карт – до 4,3% с 0,8%, микрозаймов – до 4,2% с 3,6%. Доля POS-кредитов с уступками за месяц незначительно сократилась - до 2,5% с 2,6% в феврале. "В большинстве случаев банки соглашались на отсрочку платежа по кредиту, но в целом популярность этого метода урегулирования сложной финансовой ситуации заемщика снижается. В марте доля переносов дат платежей в общем количестве одобренных заемщикам послаблений опустилась до 47,5% (с 61,1% в феврале). В марте 2025 года она составляла 68,6%", - отмечается в сообщении. По данным ОКБ, выросла востребованность неначисления процентов за просрочку платежа по кредиту: в марте этот формат был применен в 39,2% случаев уступок со стороны банков, в феврале – в 34,5% случаев, в марте 2025 года – в 28,1% случаев. Формат замены обеспечения с одного залога на другой применялся в марте в 5,5% случаев уступок по кредитам, в феврале – в 1,9%, в марте 2025 года – в 1,7% случаев. Также отмечается, что увеличилась доля прощения штрафов: в 2025 году такие ситуации были редкими (0,6%), в феврале 2026 года их доля выросла до 1,3% от общего количества кредитных послаблений, а в марте поднялась до 6,1%. "Мера временного снижения размера платежа в марте коснулась 1,7% случаев уступок банков, в феврале ее доля была равна 1,1%, в марте 2025 года – 1%", - уточняется в материалах. "Кредиторы предлагают заемщикам различные способы облегчить долговую нагрузку… Такие уступки действительно помогают сократить расходы на погашение кредита. Тем не менее, заемщики редко пользуются этими возможностями. Одни просто не знают о возможности реструктурировать долг, другие, находясь в сложной финансовой ситуации, боятся обращаться к кредитору, опасаясь принудительного взыскания. В результате долг продолжает расти, и ситуация усугубляется", - прокомментировал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. По его словам, решение этой проблемы заключается в повышении финансовой грамотности населения. "Если заемщики будут лучше понимать свои права и правильно оценивать финансовое положение, они смогут обращаться к кредиторам при первых признаках трудностей. Это позволит находить выход из сложной ситуации совместными усилиями, не доводя дело до критической точки", - подчеркнул он.

