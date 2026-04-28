В ВТБ рассказали, почему налог на сверхприбыль не будет касаться банков
Банки, в случае введения налога на сверхприбыль, будут меньше кредитовать экономику, что в свою очередь будет уменьшать кредитный импульс, более того, из-за... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T10:49+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банки, в случае введения налога на сверхприбыль, будут меньше кредитовать экономику, что в свою очередь будет уменьшать кредитный импульс, более того, из-за повышения базельских надбавок у банков уже имеется дополнительная нагрузка, таким мнением поделился с журналистами первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "По налогу на сверхприбыль я тоже дам несколько комментариев. Естественно, я думаю, что ни одна из отраслей, в том числе и банковская, не привлекается для проработки этого потенциального налога. Все происходит в недрах Минфина. Соответственно, ситуация с бюджетом позволяет предполагать, что какие-то действия могут быть", - сказал он. "У банков есть два натуральных хеджа или три натуральных хеджа от этого действия: первое - рост базельских надбавок в 2027-2028 годах – это пиковые приросты ежегодные надбавок 0,75% и 1,25%… То есть у банков есть и так дополнительная нагрузка", - продолжил Пьянов. Также, по его мнению, банки, имея налог на сверхприбыль, "естественно, будут меньше кредитовать экономику". Это будет уменьшать кредитный импульс, пояснил он. "И третий момент: дизайн прошлого налога на прибыль был привязан к общей налоговой базе, которая отличается от динамики у некоторых игроков чистой прибыли по МСФО. Поэтому мне удивительно было видеть отчеты отдельных аналитиков, которые делали вывод о размере потенциального налога на сверхприбыль в отдельных банках, опираясь только на данные МСФО отчетности, не видя налоговые декларации, которые непубличны и имеют ряд особенностей в общей налоговой базе", - отметил Пьянов. Он отметил, что опыт 2023 года прошлого налога на сверхприбыль показывает, что между первыми анонсами о данном налоге и появлением прообраза документа может пройти до трех месяцев. Тема windfall tax (налог на сверхприбыль) появилась в актуальной повестке в марте этого года, когда министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье. При этом, по его словам, такой механизм необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях. Позднее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль с российского бизнеса Минфин не ведет. Позднее он, правда, заявил, что такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, но наряду с другими механизмами пополнения бюджета. В январе Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки ЦБ.
