Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта - 28.04.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта
Национальный банк Белоруссии сообщил о появлении в интернете мошеннического клона своего сайта. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T17:09+0300
2026-04-28T17:09+0300
2026-04-28T17:09+0300
банки
финансы
технологии
белоруссия
МИНСК, 28 апр - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии сообщил о появлении в интернете мошеннического клона своего сайта. "Внимание, выявлен клон сайта Нацбанка! В интернете продолжают фиксироваться случаи мошенничества с использованием названий государственных органов и организаций. В доменной зоне .by выявлен сайт, который своим адресом и интерфейсом копирует официальный сайт Национального банка. При этом указанные на сайте-клоне контактные данные не соответствуют реальным, а переход по ссылкам опасен", - сообщил Нацбанк в своем Telegram-канале. Национальный банк призвал пользователей интернета быть предельно осторожными, проверять адреса ссылок, которые им присылают для перехода по ним.
https://1prime.ru/20251125/moshenniki-864900490.html
банки, финансы, технологии, белоруссия
Банки, Финансы, Технологии, БЕЛОРУССИЯ
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении мошеннического клона своего сайта