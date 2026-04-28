Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта - 28.04.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Белоруссии сообщил о появлении клона своего сайта
МИНСК, 28 апр - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии сообщил о появлении в интернете мошеннического клона своего сайта. "Внимание, выявлен клон сайта Нацбанка! В интернете продолжают фиксироваться случаи мошенничества с использованием названий государственных органов и организаций. В доменной зоне .by выявлен сайт, который своим адресом и интерфейсом копирует официальный сайт Национального банка. При этом указанные на сайте-клоне контактные данные не соответствуют реальным, а переход по ссылкам опасен", - сообщил Нацбанк в своем Telegram-канале. Национальный банк призвал пользователей интернета быть предельно осторожными, проверять адреса ссылок, которые им присылают для перехода по ним.
17:09 28.04.2026
 
