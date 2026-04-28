Биржевой фондовый индекс Южной Кореи вновь обновил рекорд

2026-04-28T12:13+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном снизились, при этом биржевой индекс Южной Кореи KOSPI вновь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39% - до 6641,02 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 6712,73 пункта. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite в то же время сократился - на 0,19%, до 4078,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite уменьшился на 1,07% - до 2727,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,95% - до 25 679,78 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,64% до 8710,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,02%, до 59 917,46 пункта. Рост южнокорейского KOSPI поддержал автомобильный сектор. Так, бумаги Hyundai Motor выросли в цене в Сеуле на 5,9%, Kia Corp - на 2%. Также акции сталелитейной Posco Holdings в Сеуле выросли в цене на 11,7%. Инвесторы отреагировали и на итоги заседания центробанка Японии. Ранее во вторник регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%. Вместе с тем центробанк понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года) до 0,5% с 1%, ожидавшихся в январе, а прогноз по инфляции был повышен до 2,8% с 1,9%. Трейдеры обратили внимание и на макростатистику вторника. Безработица в Японии в марте неожиданно выросла - до 2,7% с уровня февраля в 2,6%, аналитики прогнозировали сохранение показателя. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor в Токио подорожали на 3,3%. Днем ранее компания изменила финансовые прогнозы по итогам завершившегося финансового года. В частности, компания увеличила прогноз выручки, сократила - чистого убытка, приходящегося на акционеров, а также заложила операционную прибыль вместо ожидаемого ранее убытка.

https://1prime.ru/20260424/birzhi-869430375.html

https://1prime.ru/20260428/aktsii-869498933.html

