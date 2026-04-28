Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ
Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг. | 28.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг. "Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив и вышла из Персидского залива", - сообщает агентство. Судно Mubaraz, которое было загружено на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в ОАЭ примерно в начале марта, в настоящий момент проходит к югу от Индии, передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Согласно данным, танкер простаивал в Персидском заливе, примерно 31 марта перестал отправлять сигнал, в 27 апреля появился к западу от Индии, указано в материале.
Bloomberg: первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормузский пролив

Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг.
"Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив и вышла из Персидского залива", - сообщает агентство.
Судно Mubaraz, которое было загружено на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в ОАЭ примерно в начале марта, в настоящий момент проходит к югу от Индии, передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Согласно данным, танкер простаивал в Персидском заливе, примерно 31 марта перестал отправлять сигнал, в 27 апреля появился к западу от Индии, указано в материале.
