Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ
2026-04-28T11:39+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг. "Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив и вышла из Персидского залива", - сообщает агентство. Судно Mubaraz, которое было загружено на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в ОАЭ примерно в начале марта, в настоящий момент проходит к югу от Индии, передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Согласно данным, танкер простаивал в Персидском заливе, примерно 31 марта перестал отправлять сигнал, в 27 апреля появился к западу от Индии, указано в материале.
