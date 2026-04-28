https://1prime.ru/20260428/blumberg-869502868.html

Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ

Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T11:39+0300

газ

ормузский пролив

персидский залив

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0070312716d20d2710fab03cece549de.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передаёт агентство Блумберг. "Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив и вышла из Персидского залива", - сообщает агентство. Судно Mubaraz, которое было загружено на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в ОАЭ примерно в начале марта, в настоящий момент проходит к югу от Индии, передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Согласно данным, танкер простаивал в Персидском заливе, примерно 31 марта перестал отправлять сигнал, в 27 апреля появился к западу от Индии, указано в материале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

