В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на поселок в Брянской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T07:30+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на поселок в Брянской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ВСУ атаковали дронами–камикадзе. "В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в канале на платформе "Макс". Он отметил, что атакованный автомобиль поврежден, на месте работают оперативные службы.

общество , всу