Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении

Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении

2026-04-28T07:48+0300

КУРСК, 28 апр – ПРАЙМ. Операторы-разведчики беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при поддержке минометного расчета уничтожили группу пехоты ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем (БПС) с позывным Ворон. "Выполняя задачу по разведке переднего края, наши операторы засекли группу пехоты ВСУ, пытавшуюся сменить позиции. Чтобы исключить их отход, мы вызвали огонь 120-го миномета - противник был вынужден укрыться в блиндаже", – рассказал агентству командир подразделения. Он добавил, что после этого, туда был направлен ударный FPV-дрон с оптоволоконной системой наведения "Князь Вандал Новгородский". "Данный аппарат нечувствителен к средствам РЭБ противника благодаря управлению по волоконно-оптическому кабелю. В результате попадания цель поражена полностью, группа пехоты уничтожена. Взаимодействие разведки, минометчиков и расчетов БПС отработано до автоматизма", - рассказал Ворон. Уточняется, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи, благодаря чему, расчеты БПС продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.

