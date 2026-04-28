Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/bpl-869497544.html
Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении
2026-04-28T07:48+0300
2026-04-28T08:06+0300
общество
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869497544.jpg?1777352806
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:48 28.04.2026 (обновлено: 08:06 28.04.2026)
 
Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении

Операторы-разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КУРСК, 28 апр – ПРАЙМ. Операторы-разведчики беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при поддержке минометного расчета уничтожили группу пехоты ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем (БПС) с позывным Ворон.
"Выполняя задачу по разведке переднего края, наши операторы засекли группу пехоты ВСУ, пытавшуюся сменить позиции. Чтобы исключить их отход, мы вызвали огонь 120-го миномета - противник был вынужден укрыться в блиндаже", – рассказал агентству командир подразделения.
Он добавил, что после этого, туда был направлен ударный FPV-дрон с оптоволоконной системой наведения "Князь Вандал Новгородский".
"Данный аппарат нечувствителен к средствам РЭБ противника благодаря управлению по волоконно-оптическому кабелю. В результате попадания цель поражена полностью, группа пехоты уничтожена. Взаимодействие разведки, минометчиков и расчетов БПС отработано до автоматизма", - рассказал Ворон.
Уточняется, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи, благодаря чему, расчеты БПС продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала