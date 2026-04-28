"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста

"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста - 28.04.2026, ПРАЙМ

"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста

"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста

2026-04-28T23:46+0300

2026-04-28T23:46+0300

2026-04-28T23:46+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Британские СМИ начали публиковать недостоверные материалы о российских военнослужащих после появления сообщений о проблемах в рядах ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво", — обрушился с критикой он.В российских силовых структурах 23 апреля сообщили, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ находились на позициях без воды, продовольствия, медикаментов и топлива, из-за чего многие теряли сознание.После появления в соцсетях фотографий истощенных бойцов на Украине разгорелся скандал. Во вторник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что проблема голода среди военнослужащих носит системный характер.Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается одной из элитных в ВСУ. Она была сформирована в 2014 году в Волынской области.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу