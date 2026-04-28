"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/britaniya-869523722.html
"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста
"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста
Британские СМИ начали публиковать недостоверные материалы о российских военнослужащих после появления сообщений о проблемах в рядах ВСУ, заявил ирландский... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T23:46+0300
2026-04-28T23:46+0300
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Британские СМИ начали публиковать недостоверные материалы о российских военнослужащих после появления сообщений о проблемах в рядах ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво", — обрушился с критикой он.В российских силовых структурах 23 апреля сообщили, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ находились на позициях без воды, продовольствия, медикаментов и топлива, из-за чего многие теряли сознание.После появления в соцсетях фотографий истощенных бойцов на Украине разгорелся скандал. Во вторник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что проблема голода среди военнослужащих носит системный характер.Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается одной из элитных в ВСУ. Она была сформирована в 2014 году в Волынской области.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
УКРАИНА, ВСУ
23:46 28.04.2026
 
"Жалкие и отчаянные". Поступок Британии против России шокировал журналиста

Боуз: Лондон распространяет фейки о бойцах СВО на фоне кризиса ВСУ

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
%Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Британские СМИ начали публиковать недостоверные материалы о российских военнослужащих после появления сообщений о проблемах в рядах ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво", — обрушился с критикой он.
В российских силовых структурах 23 апреля сообщили, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ находились на позициях без воды, продовольствия, медикаментов и топлива, из-за чего многие теряли сознание.
После появления в соцсетях фотографий истощенных бойцов на Украине разгорелся скандал. Во вторник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что проблема голода среди военнослужащих носит системный характер.
Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается одной из элитных в ВСУ. Она была сформирована в 2014 году в Волынской области.
УКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала