В Дагестане после паводков обследовали более 19 тысяч домов

2026-04-28T00:39+0300

МАХАЧКАЛА, 28 апр - ПРАЙМ. Более 19 тысяч домов уже обследовали в Дагестане после паводков, предварительно, повреждения получили свыше 7 тысяч домов, сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. "В целом рабочими группами проведено обследование более 19 тысяч домов. По предварительным данным, повреждены более 7 тысяч домов (они разделены по категориям, - требующим капремонт, пригодным для жилья и разрушенным полностью)", - цитирует Джафарова пресс-служба правительства Дагестана. По его словам, на сегодня подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Дагестане нет, продолжаются работы по расчистке от ила в Хасавюртовском районе. На особом контроле, как отметил Джафаров, горные районы, где происходят оползневые процессы. Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.

общество , недвижимость, дагестан, владимир путин, мчс