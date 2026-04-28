Какие документы нельзя терять собственнику жилья

Ответственность за содержание жилого помещения и возможные споры полностью лежит на собственнике. Именно поэтому сохранность основных документов — не...

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ответственность за содержание жилого помещения и возможные споры полностью лежит на собственнике. Именно поэтому сохранность основных документов — не формальность, а необходимое условие защиты своих прав. О том, какие бумаги нельзя терять, агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.По словам эксперта, в первую очередь важен документ, на основании которого возникло право собственности: договор купли-продажи, дарения, мены, ренты, соглашение о приватизации или свидетельство о праве на наследство. В случае спора именно он подтверждает законность владения.Второй по значимости — документ, подтверждающий само право собственности, то есть выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для объектов, право на которые возникло давно и могло не попасть в реестр, без этого документа регистрация права возможна только через суд."Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, является основным доказательством того, в каком состоянии жилье получено новым собственником. Благодаря этому можно снять с себя ответственность за коммунальные долги, накопленные предыдущим собственником, за скрытые недостатки, которые не были отражены в акте", — пояснила Яковлева.Не менее важны документы о согласовании перепланировки и переустройства, особенно если речь идёт об изменении расположения газовых труб или газового оборудования. Также необходим технический паспорт из бюро технической инвентаризации: на его основании в случае спора можно подтвердить, изменились ли характеристики помещения.Эксперт советует хранить документы на счётчики и чеки об оплате коммунальных платежей (не менее чем за три последних года). Первые помогут доказать, что счётчики исправны, вторые — крайне полезны в спорах по оплате жилищно-коммунальных услуг.

