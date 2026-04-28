Какие документы нельзя терять собственнику жилья - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/dokumenty-869483219.html
Какие документы нельзя терять собственнику жилья
недвижимость
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852540_0:72:3387:1977_1920x0_80_0_0_b0189c6ffd3f5352c93f559c374d1f40.jpg
https://1prime.ru/20260402/matkapital-868816124.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852540_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_6071a587fcd0a0af38cc5a218e5d777d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, общество , бизнес
Недвижимость, Общество , Бизнес
Какие документы нельзя терять собственнику жилья

Адвокат Яковлева назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ответственность за содержание жилого помещения и возможные споры полностью лежит на собственнике. Именно поэтому сохранность основных документов — не формальность, а необходимое условие защиты своих прав. О том, какие бумаги нельзя терять, агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По словам эксперта, в первую очередь важен документ, на основании которого возникло право собственности: договор купли-продажи, дарения, мены, ренты, соглашение о приватизации или свидетельство о праве на наследство. В случае спора именно он подтверждает законность владения.
Второй по значимости — документ, подтверждающий само право собственности, то есть выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для объектов, право на которые возникло давно и могло не попасть в реестр, без этого документа регистрация права возможна только через суд.
"Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, является основным доказательством того, в каком состоянии жилье получено новым собственником. Благодаря этому можно снять с себя ответственность за коммунальные долги, накопленные предыдущим собственником, за скрытые недостатки, которые не были отражены в акте", — пояснила Яковлева.
Не менее важны документы о согласовании перепланировки и переустройства, особенно если речь идёт об изменении расположения газовых труб или газового оборудования. Также необходим технический паспорт из бюро технической инвентаризации: на его основании в случае спора можно подтвердить, изменились ли характеристики помещения.
Эксперт советует хранить документы на счётчики и чеки об оплате коммунальных платежей (не менее чем за три последних года). Первые помогут доказать, что счётчики исправны, вторые — крайне полезны в спорах по оплате жилищно-коммунальных услуг.
 
НедвижимостьОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала