https://1prime.ru/20260428/dokumenty-869483219.html
Какие документы нельзя терять собственнику жилья
недвижимость
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852540_0:72:3387:1977_1920x0_80_0_0_b0189c6ffd3f5352c93f559c374d1f40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852540_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_6071a587fcd0a0af38cc5a218e5d777d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Адвокат Яковлева назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ответственность за содержание жилого помещения и возможные споры полностью лежит на собственнике. Именно поэтому сохранность основных документов — не формальность, а необходимое условие защиты своих прав. О том, какие бумаги нельзя терять, агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По словам эксперта, в первую очередь важен документ, на основании которого возникло право собственности: договор купли-продажи, дарения, мены, ренты, соглашение о приватизации или свидетельство о праве на наследство. В случае спора именно он подтверждает законность владения.
Второй по значимости — документ, подтверждающий само право собственности, то есть выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для объектов, право на которые возникло давно и могло не попасть в реестр, без этого документа регистрация права возможна только через суд.
"Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, является основным доказательством того, в каком состоянии жилье получено новым собственником. Благодаря этому можно снять с себя ответственность за коммунальные долги, накопленные предыдущим собственником, за скрытые недостатки, которые не были отражены в акте", — пояснила Яковлева.
Не менее важны документы о согласовании перепланировки и переустройства, особенно если речь идёт об изменении расположения газовых труб или газового оборудования. Также необходим технический паспорт из бюро технической инвентаризации: на его основании в случае спора можно подтвердить, изменились ли характеристики помещения.
Эксперт советует хранить документы на счётчики и чеки об оплате коммунальных платежей (не менее чем за три последних года). Первые помогут доказать, что счётчики исправны, вторые — крайне полезны в спорах по оплате жилищно-коммунальных услуг.